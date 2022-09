Pohledávky u Sberbank jsou již většinou vyřešeny a proklaceny s Garančního fondu.

Co když ale pohledávka vůči Sberbank teprve vznikne.

Mám u nich bonusovou půjčku a pokud splním podmínky (včasné platby a bez dřívějšího splacení), tak by mi vštší část již splacených úroků měli vrátit po celkovém splacení.

Dá se na to spojehnout?