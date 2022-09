Dobrý den,

měl bych dotaz a zároveň varování před RB. Potřebovali jsme s rodinou řešit akutně bydlení a žádat o hypotéku u konkurence. Bankéři této banky zjistili, že nám banka do osobního registru BRKI zapisuje pravidelně neexistující dluhy ve výši milionů korun. Tím nám bylo znemožňeno žádat o hypotéku na čtvrt roku jelikož změna v registrech trvá právě tuto dobu. Kontaktovali jsme reklamaci a banka se vyjádřila že se jedná o technickou chybu. To je ovšem oficiální vyjádření banky. My nevíme jestli jsou zápisy, vědomé či nikoliv a také nevíme jestli se nejedná o úvěrový podvod. Banka se k tomu postavila k věci s tím, že se jí to netýká a máme si to jít řešit jinam. Žádali jsme banku o odškodné a banka nijak nereaguje. Jednání naprosto nepochopitelné. Podotýkám, že vůči bance nemáme žádné jiné závazky které jsme z naší strany vůči ní zesplatnili, jelikož z těchto důvodů nemáme k ní další důvěru. Kontaktovali jsme ČNB kde se nám zatím dostalo odpovědi, že má nad bankou dohled ale nemá pravomoci k tomu řešit spory mezi klienty a bankou. Můžete nám prosím napsat názory jak můžeme vůči bance postupovat?

Banka dále rozesílá dopisy s důvěrnými informacemi na jiné adresy než korespondenční které jsem jim osobně zadal do smluv. Poškodila několikrát tím mé osobní údaje a banka řeší reklamace pouhou omluvou a že dál se jí to netýká.



Děkuji za názory.