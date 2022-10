Zdravím, potřeboval bych se poradit ohledně daní spojených z prodeje stavební parcely.



Mám několik dotazů a prosím o odpověď někoho, kdo se v tomto odvětví pohybuje, nebo má zkušenost:



1) Je pravda, že podle ZDP 586/1992 §4b se v případě pozemku jedná také o "nemovitou věc" a nejenom součást pozemků přiléhající ke stavbě? V tomto případě jde jenom o parcelu na které bohužel nebudu stavět.



2) V případě prodeje pozemku, který neprojde časovým testem, bych chtěl využít prostředky na "uspokojení vlastní bytové potřeby" a koupit si byt v developerském projektu. Otázka zní, zda zisk z prodeje by byl skutečně osvobozen?



3) Další problém je, že developer chce 25% z kupní ceny bytu, ale v tento okamžik mám 15%. S ohledem na hypoteční smlouvu k pozemku nechci prodávat pozemek letos, ale až v roce 2024, těsně před kolaudací (a nutností doplatit zbylých 75%). Jednak je předpoklad dalšího zhodnocení pozemku a také vyhnutí se sankcím banky. Z toho plyne dotaz, jestli je možnost vzít si na zbylých 10%, které potřebuji teď (nebo spíš v lednu 2023) spotřebitelský úvěr/neúčelovou hypotéku/úvěr od stavební spořitelny. Pak v roce 2024 prodat pozemek s tím, že bych zisk rozdělil na úhradu 10% - např. ze spotřebitelského úvěru a zbytek dal do kupní ceny bytu, a tím si vzal menší hypotéku? A zároveň bych získal prostředky ve zdaňovacím období předcházejícímu období, kdy jsem dostal prostředky z prodeje pozemku.



4) Další varianta je půjčit si peníze od rodiny (potřebných 10%) a v roce 2024 po prodeji pozemku jim peníze vrátit? V tom moment si myslím, že bych neměl jak finančnímu úřadu dokázat, že jsem zisk z prodeje použil "uspokojení vlastní bytové potřeby".



Pokud má někdo zkušenost s dokazováním, jak využil peníze z prodeje, tak se prosím podělte. A jestliže někdo bude mít lepší nápad, jak to celé udělat, tak prosím o radu.



S pozdravem

V.