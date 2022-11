Dobrý den, prosím o radu. Jsem zaměstnancem od října tohoto roku. Chci uplatnit daňové zvýhodnění na děti v měsíční výplatě. Četla jsem, že musí být splněna podmínka výše ročního příjmu při ročním zúčtování cca 90 tis.. Pokud toho příjmu do konce roku nedosáhnu, nemám tedy možnost bonus čerpat? Platí stejné pravidlo i pro měsíční zohlednění? Pokud by byl odečet měsíčně, jak se to zohledňuje? Lze zapocist ihned při nástupu v říjnu? Chtěla bych zúčtování bonusu měsíčně kvůli vyššímu výdělku. Je zaměstnavatel povinen tomu vyhovět? Děkuji