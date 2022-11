Dobrý den,



S bývalou přítelkyní jsme si v roce 2018 koupili pozemek za 665.742,-. V roce 2019 jsme se bohužel rozešli a dohodli jsme se, že pozemek si nechá přítelkyně (na pozemku se nic neudělalo). Měli jsme společný úvěr a nešlo to přepsat na ni. Takže si zařídila nový úvěr a já jsem jí ten pozemek prodal aby se zaplatil ten náš společný úvěr. Prodejní cena 683.572,-. V katastru se vše přepsalo. Tím jsem myslel, že to mám z krku ale kontaktoval mě finanční úřad, že jsem nezaplatil daň z prodeje pozemku. Podle úřadu bych měl zaplatit daň z poloviny prodejní ceny tj. daň z 341.786,- plus úroky z prodlení. Dočetl jsem se, že se platí daň z výdělku. Výdělek by měl být tedy 17.830,-.



Věděl by prosím někdo jak v tomhle případě postupovat?