Dobrý den,Od e-shopu Ab com jsem si objednal monitor k macu v ceně 23 tis. korun Monitor přišel v polystyrénové krabici, která byla již při tom, co jsem ji otevíral, brutálně napraskaná a při vyjmutí monitoru se spoustu kusů polystyrénu vyloženě rozsypalo na podlahu. Bohužel tento konkrétní monitor nebyl ani s podporovaným konektorem od Apple kompatibilní v nejvyšším rozlišení a obnovovací frekvenci. Monitor jsem zabalil zpátky do krabice a slepil polystyrénovou formu, jak to jen šlo, a vrátil hned následující den od převzetí přes Českou Poštu. S monitorem a s krabicí jsem jinak zacházel šetrně a něžně a nikdy mi nic nespadlo nebo tak.Doufal jsem, že mi vrátí dopropis v plné výši, to by byl ideál, ale byl jsem i připravený svolit ke kompromisu s tím, že by mi z vrácené částky něco strhly za stav vnitřní polystyrénové formy, i když v tom stavu nebyla mou vinou.Nicméně přišel mi zpátky e-mail se zprávou "Zamítnuto, zboží znehodnoceno"Volal jsem tam. Prý nejde jen o tu polystyrénovou formu, ale o to, že je stojan na monitor škrábnutý. (viz foto.). Když jsem je žádal, aby mi vyhověli alespoň v kompromisu, což je pro mě dobropis. ve výši min. 80% původní hodnoty zboží, tak mi bylo sděleno, že je to "Slovo proti slovu a že jsem to mohl zavinit já a jenom lžu", v čemž je chápu, ale já s čistym svědomím můžu říct, že jsem se zbožím zacházel šetrně a ani žádného odření na stojanu jsem si nevšiml, proto jsem ani neudělal žádnou fotudokumentaci předtím, než jsem jim monitor poslal zpátky.Co můžu v týhle situaci dělat? Mám jako pech? Má cenu se s nima soudit? Měl bych šanci?Díky.Fotky: