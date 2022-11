Podle toho, co je tam uvedeno, je to účet, na kterém se vám úročí všechny peníze, které tam máte. Jestli má stejné parametry, jaké mívají české spořící účty, to těžko říct. U nás v ČR jsme zvyklí, že běžné účty nejsou úročené a spořící účty mají u odchozích plateb omezení, ale v Německu to třeba takto vůbec být nemusí. Na to, jaké má účet přesně parametry, jestli se z něj třeba dá normálně platit, jaké jsou poplatky apod., byste se měl před založením účtu zeptat té vaší poradkyně, která vám to zařizuje.



Píšou tam, že prvních 24 měsíců se neplatí žádná základní cena (asi poplatek za vedení účtu?), pokud vám na účet bude chodit mzda (není uvedeno v jaké minimální měsíční výši to musí být). Pokud vám na účet žádná mzda chodit nebude, budete tedy muset platit nějaký poplatek, jehož výše není zmíněna. Po uplynutí té 2leté lhůty lze mít stále zdarma, za různých podmínek. Není uvedeno, co vše je vlastně zdarma, jestli jen vedení účtu, nebo například i příchozí a odchozí platby atd. Vybírání peněz z bankomatu je zdarma, takže karta k tomu být musí. Lze k tomu pořídit i exkluzivní kreditní kartu. Má to online banking, ale jestli se z toho dají posílat platby kamkoli nebo jen na určité účty, to není uvedeno.