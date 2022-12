Dobry den,



v rijnu jsem se prestehoval a zaregistroval ve Svycarsku, kde nyni pracuji, cimz jsem se stal danovym rezidentem Svycarska. Co bych potreboval vedet je, jestli jsem v tento okamzik povazovan i zaroven za danoveho rezidenta v CR nebo na zaklade dohody o dvojim daneni jsem danovym rezidentem pouze ve Svycarsku?

Pokud je to tak, budu prijem za 2022 co jsem mel v CR pred prestehovanim danit v CR nebo ve Svycarsku? Nikdy jsem nemel prijem soubezne v obou zemich.



Dekuji vsem za jakekoliv info!