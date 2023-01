Dobrý den,



mám trochu atypický dotaz. Za rok 2021 naší společnosti vznikl přeplatek na dani ve výši cca. 12.000 Kč. O jeho vrácení jsme dosud nežádali. 10. října jsme měli splatnou pokutu za parkování (!!!, resp. zodpovědnost provozovatele vozidla za spáchaný přestupek nezjištěného pachatele) v Praze (se všemi penalizacemi nakonec 2.500 Kč), jakkoliv jsme v právu (nebudu více rozepisovat), není zákonná možnost dalšího odvolání s odkladným účinkem. Nicméně, tak, jak jsme předpokládali, k vymáhání následně pokuta spadla na celní úřad. Ten vyzval začátkem prosince k zaplacení. V poslední den splatnosti jsme pokutu uhradili (máme k dispozici potvrzení banky). I přes zaplacení ihned následující den po splatnosti celní úřad vydal pokyn k exekuci a den následující obstavil firemní účet. Před Vánocemi, v době výplat... V ten samý den po dohodě s pracovníky celního úřadu byla exekuce uhrazena znova v hotovosti na pokladně, následně byla exekuce zastavena a po dvou dnech vše v bance uvedeno do běžného stavu.



Po dvou týdnech po této anabázi mi k překvapení všech zúčastněných bylo FÚ oznámeno, že k 11.10. provedli zápočet nedoplatku na dani 2.500 ve prospěch celního úřadu na úhradu oné pokuty z našeho přeplatku.



V tuto chvíli mi samozřejmě nikdo na FÚ a ani na CÚ není schopen sdělit, kolikrát tedy už máme pokutu zaplacenou, jak je možné, že uvádí, že k 11.10. provedli úhradu nedoplatku zápočtem z přeplatku na DPPO za r. 2021 (což oznámili 28.12.) a jak je tedy možné, že i přes to došlo k exekuci.



Jaký měl být správný postup úřadů? Jak se bránit? Co aktuálně lze udělat?



Předem děkuji, Jan Wagner