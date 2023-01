Určitou naději skrývá ten úvěr. Zákon 145/2010 Sb § 9 říká:částka 300 000 Kč už je poměrně dost vysoká, aby banka dala úvěr jen tak bez prověření podkladů (to máte tak velké obraty na účtu? Většinou se dává několikanásobek měsíčního platu, očekával bych pro tento případ měsíční obraty tak 30 - 150 tisíc korun), zejména zda příjmy žadatele dostačují pro splácení úvěru, na tom je možné se točit a lze pak dosáhnout buď odpuštění úroků (těch 300 000 Kč budete muset pořád splácet, ale při dlouhodobém splácení s úroky můžete klidně zaplatit dvojnásobek i víc), v extrémním případě i úplné odpuštění dluhu.Shrnuto - argumentace nepůjde proti neautorizovaným transakcím na účtu (za ty jste odpovědná svojí neopatrností), ale proti poskytnutí úvěru bez řádného prověření dlužníkovy schopnosti splácet.Samozřejmě to bude docela boj a určitě se nevyplatí dělat mrtvého brouka, jako třeba nesplácet ten úvěr, budou jen naskakovat pokuty a úroky, k tomu negativní záznam do registrů,...V zásadě jsou dvě možnosti:možnost A:1. sdělit bance, že porušila zákon 145/2010 Sb § 9 a že žádáte o zrušení úvěru (a vrácení již zaplacených splátek). Ta to s největší pravděpodobností odmítne a tak nastane fáze2. zahájit řízení před finančním arbitremmožnost B:svěřit to advokátovi specializujícímu se na finanční právoVýhodou možnosti A je, že je zdarma. A když nevyjde, možnost B tu stále je.Napadá mě, že by z toho mohl být docela dobrý článek. Jestli jste z Prahy, napište mi na tielk@gmx.de . Mohli bychom se sejít a probrat možnosti. Rozhodně aleúspěch zaručen. Ale to u jakéhokoliv sporu nikdy.