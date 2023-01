Dobrý den, mám aktuálně asi 50 000 liber na obyčejném účtu u České Spořitelny a chtěl bych to nějak zhodnotit. Držím to v librách kvůli menší inflaci, ale účet na kterém to mám je úplně obyčejný nespořící. Neporadil by mi někdo jak u českých bank tohle zhodnotit?