Dobrý den,

kontaktoval mne před pár dny FÚ s tím, že mám podat nové daňové přiznání za rok 2019, protože jsem si podle nich neoprávněně uplatnil slevu na manželku. Problém je v tom, že manželka pracovala na částečný úvazek, zaměstnavatel vystavoval výplatní pásky, odváděl zdravotní i sociální pojištění, ale manželce vyplatil zhruba polovinu toho, na co měla za dané období nárok. FÚ proto při kontrole dat OSSZ zjistil, že příjem převyšuje částku 68000 korun, protože zaměstnavatel pojistné odvedl. Reálně to ovšem není pravda. Nikde v zákoně (ani jinde) jsem nedohledal co přesně je považováno za příjem z hlediska rozhodné výše příjmu pro uplatnění slevy na manželku. Může mi někdo poradit nebo mě aspoň nasměrovat? Má smysl se s FÚ dohadovat a snažit se dokázat, že příjmy byly skutečně nižší anebo je lépe přiznání předělat a rozdíl doplatit?

Díky DN