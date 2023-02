Záleží na tom, jestli jsou to prostředky z podnikání, nebo osobní. U osobních se založí "občanský" spořící účet, kde je úrok zdaněn srážkovou daní 15 %. U podnikatelských se založí podnikatelský účet, kde srážková daň není a je potřeba výnosy uvést mezi ostatními příjmy v daňovém přiznání.



Vzhledem k tomu, že podnikatelské spořící účty mají mizerný úrok, je lepší si zřídit ten občanský. Kdyby to byly peníze "vytažené" z firmy, asi bych to řešil fiktivním výběrem do pokladny a následně vložení na spořící účet.



Pak je tu spořák u VÚB, kde prohlášením o dańovém domicilu banka nestrhává srážkovou daň ani u "občanského" účtu a je následně potřeba příjem uvést v dańovém přiznání.