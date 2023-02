Já bych vzal v úvahu ještě jedu věc - doložitelnost praxe. Kamarád takhle při škole chodil na pár hodin týdně "pracovat" (no, spíš flákat se). Po skončení školy si pak napsal do životopisu "5 let praxe", což na pohovorech vypadá zajímavěji. Záleží na oboru, ale třeba v mé bývalé firmě šéf velmi "neupřednostňoval" takovéhle drobné podnikatele coby potenciální zaměstnance.