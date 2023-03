Dobrý den,



řeším následující situaci a prosím o radu: za rok 2022 jsem po celý rok byl v pracovním poměru a čerpal měsíčně slevu na 2 děti - 3127 kč/měsíc. Po odečtení slevy na poplatníka a slevy na 2 děti mi vychází ročně záloha na daň 7000kč. Krom toho mám další výdaje, které by šly odečíst: 1 dítě školkovné přes 16200kč, 2. dítě školkovné přes 16200 kč a úroky z hypotéky 55000 kč.



Pokud by se mi nevyplácela sleva na dítě měsíčně, měl bych zálohu na daň 7000+(12x3127) = 44 524kč



1. Jak bude fungovat odpočet při daňovém přiznání? Odečtou se nejdříve položky jako školkovné a úroky z hypotéky a teprve potom sleva na děti - lze skončit v daňovém bonusu?



2. Bylo by to tak, pokud bych neuplatňoval slevu na děti měsíčně, ale až při ročním zůčtování? Přišel jsem tedy přišel jsem tedy způsobem vyplácení slevy o více než 30000kč?



3. Pokud odpověď na č. 2 zní ANO, co se s tím dá dělat i za cenu krkolomného řešení? Např. za jakých okolností by bylo možné slevu na dítě vrátit a dodatečně ji uplatnit na manželku?



(na manželku nemá cenu naopak uplatňovat školkovné a úroky z hypotéky, protože u té to bohužel pokryje sleva na dani - návrat z mateřské, má ale těsně přes 100000kč příjmů za 5 měsíců, tedy šlo by uplatnit slovu na děti na ni)



Jak píši, jsme schopni jít i do krkolomnějšího řešení, abychom peníze dostali.



Děkuji.