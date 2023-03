Dobrý den,

mám několik otázek ohledně daňového přiznání.

(Jsem fyzická osoba, nemám živnostenský list.)



1. Již několik let pronajímám část plotu k reklamě za 500 Kč měsíčně, které mi chodí na účet. Ve smlouvě máme toto:

„Nájemné za užívání Reklamní plochy bylo sjednáno dohodou smluvních stran a činí …,- Kč měsíčně (slovy … korun českých). Takto dohodnuté nájemné je bez DPH, pronajímatel není k datu uzavření této smlouvy plátcem DPH. V případě, že by bylo nutné k nájemnému účtovat sazbu DPH a nájemce nebude k danému datu plátcem DPH a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, má nájemce právo předčasně ukončit tuto Smlouvu bez výpovědní doby.“

Někdo mi říkal, že podle této smlouvy vůbec částku, kterou dostávám, danit nemám. Daním ji ale již několik let. Lze případně zažádat o vrácení této daně za několik let? (a bylo by nutné předělat zpětně všechna daňová přiznání?)



2. Prý existuje nějaká částka na jednotlivce, která se danit nemusí. O ničem takovém nevím, když jsem podávala daňová přiznání, psala jsem tam vše. Jaká částka to je a jak se dokládá? Kolik lze vydělat bez zdanění na brigádách, patří sem i příjmy z pronájmů?



3. Příjmy z brigád mi chodí na účet. Jsou to příjmy, z nichž některé zaměstnavatel danil, některé ne a ty budu psát do přiznání. Jak při případné kontrole účtu doložím, co bylo nebo nebylo zdaněno? (Například když se příležitostně zúčastním průzkumu pro marketing, vyplním přes internet dotazník apod., nedostávám žádné smlouvy.)

Mám do daňového přiznání uvádět i zdaněné příjmy z brigád, a kam?

Co se stane, když některý příjem zapomenu uvést, ale byl již zdaněn a mně přišel na účet čistý zisk?



4. Kdo dostává slevu na poplatníka v případě, že člověk má hlavní pracovní poměr bez přívydělků a daňové přiznání za něj podává zaměstnavatel. Dostane ji on?



Předem mnohokrát děkuji.