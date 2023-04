Dobrý den, prosím o radu. Jsem zaměstnanec na dobu neurčitou. Do 1.4.23 na rodičovské. V lednu 23 mi volá šéf, že se firma prodává a mě zaniká pozice, a že v budoucnu vyřešíme výpověď, dohodu. Po rodičovské jsem nenastoupila do práce, ze shora uvedeného důvodu a čekala výpověď dohodou s odstupným. Následně mi po 2.4. šéf poslal výpověď, bez nároku na odst. Já nepodepsala a šéf dělá, že jsem nenastoupila po RD do práce tak mě vyhazuje. Můj problém: info o zániku pozice bylo jen telefonické, info o prodeji firmy bylo obecné, telefonické, bez udání data převodu atd. a nemám jak ověřit zda a kdy má pozice zanikla, nový majitel firmy mě doposud nekontaktoval a návrhy výpovědi s uvedenými mými os. údaji mi zasílá býv. majitel firmy, který už k ní nemá žádný právní vztah. Nevím, zda se mám nechat vyhodit, že jsem po rodičovské nenastoupila, nebo si trvat na tom, že moje místo (údajně) zaniklo? Nového majitele jsem zatím neoslovila, dokud si o tom něco nezjistím. Velice děkuji za radu, názorly. Ála