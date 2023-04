zdravím chci se zeptat jestli mám pravo na vrácení peněz?

Koupil jsem si výrobník mlhy dovezl domu rozbalil a abych vyrobník vyzkousel musel jsem do nej nalít kapalinu ale vyrobník nefunguje. obratíl jsem se na prodávající firmu a oni že to pošlou na reklamaci at mesíc počkám. Ale bylo to nové zboží a vrátit jsem ho dojel o tři dny později od koupení. Takze bych chtěl vrátit peníze mam na to pravo? Zboží bylo rozbalene ale nepoužité tu kapalinu jsem tam musel nalít jinak bych nezjistil že nefunguje. dekuji za odpověď