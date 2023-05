Hezký den, chci se zeptat zda mám povinnost daňového přiznání když mám 1. brigádu DPP s prohlášením do 19.5., a do toho se mi dostala 2. brigáda DPP bez prohlášení ale jen jednodenní v 13.5.. Četl jsem že abych musel podat přiznání, musel bych brigády mít současně, což mám, ale že obě musí být zálohovou dání, a to jednodenní není. Snad nemusím kvůli jednomu dni dělat přiznání. Nejsem si jistý. Děkuji předem za odpověď. 🙂