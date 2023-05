Jestliže máte během roku příjem pouze ze zaměstnání, tak daňové přiznání podávat nemusíte. Finančnímu úřadu je úplně jedno, jestli jste někomu slíbil, že to daňové přiznání podáte (i kdyby ten někdo byl váš zaměstnavatel). I kdybyste tento slib potvrdil svým podpisem, nemá to žádnou právní závaznost. Povinnost jej podat se řídí zákonem a ten jasně říká, že povinnost podat daňové přiznání vám nevznikla.



Nevím, co přesně si myslíte, že svému zaměstnavateli podepisujete, ale rozhodně to není závazek, že si sám podáte přiznání k dani z příjmů. Podpisem růžového dvojlistu se totiž k ničemu takovému nezavazujete. Tento dokument se podepisuje ve dvou případech: a) když žádáte zaměstnavatele o uplatnění daňových slev a b) když žádáte zaměstnavatele, aby vám provedl roční zúčtování daně z příjmů.



Vás se týká pouze případ a), tj. že si žádáte, aby vám zaměstnavatel během roku při výpočtu vaší mzdy každý měsíc uplatňoval základní slevu na poplatníka (a případné další slevy, co se dají uplatňovat měsíčně). Toto se podepisuje na straně 2 růžového tiskopisu.



Případ b), kdy na straně 4 růžového tiskopisu svým podpisem potvrzujete, že žádáte zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmů, se vás netýká, protože vy svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování nežádáte. Ten váš podpis se tam dává pouze tehdy, pokud chcete, aby vám váš zaměstnavatel udělal roční zúčtování daně. Pokud to nechcete, tak stranu 4 jednoduše nepodepíšete.



Pokud jste ten růžový dvojlist na straně 4 skutečně každý rok podepsal, tak jste tím svého zaměstnavatele požádal o provedení ročního zúčtování daně a on vám je měl provést. Jestli jste nechtěl, aby vám zaměstnavatel provedl roční zúčtování, neměl jste ten růžový dvojlist podepisovat na poslední čtvrté straně, ale pouze na straně 2 (kde žádáte o uplatňování měsíčních slev).