Dobrý den,



Jsem OSVČ v režimu paušální daně, moje příjmy ani zdaleka nepřevyšují hranici 1 500 000 Kč. Nemusím tedy řešit žádnou komunikaci s úřady, přiznání, ani přehledy.



Nicméně mám mimo evidované faktury i menší pravidelné příjmy z Google adsense, kde mi chodí peníze z Irska. Tím pádem bych měl správně tyto příjmy nahlašovat jako identifikovaná osoba.



Vzhledem k tomu, že:



1) mi žádný účetní nebyl schopen s jistotou říct, jak tyto příjmy ošetřit z hlediska evidence

2) nedává mi žádný smysl každý měsíc vyplňovat složité hlášení kvůli pár korunám

3) nekrátím daně, protože se stále s velkou rezervou vejdu do limitu pro paušální daň



by mě zajímalo, jaký postih mi vlastně hrozí v případě kontroly, která zjistí tyto nenahlášené příjmy. Paušální Daň poctivě platím, takže zde není co dodanit. Jedná se pouze o nesplnění povinností identifikované osoby. Co si o tom myslíte? Případně měl bych začít tyto příjmy raději evidovat a nahlašovat v rámci identifikované osoby? Jak jinak tuto situaci optimálně vyřešit?



Přijde mi hloupé, že i v případě, že člověk přijme jedinou korunu ze zahraničí má hned povinnosti identifikované osoby a rád bych se této zbytečné administrativě vyhnul.



Díky za pochopení i případné rady a názory.