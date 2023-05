Dobrý den. Máme takové dilema. S manželem a detma toužíme po domě. Jsme už 13 let ve městě v bytě a chceme domeček, ale dům je pro nás finančně nedostupný. Teď jsme konečně platili dluh na bytě a náhodou se objevil dům k pronájmu. Moje otázka zní. Šly byste do domu jako do pronájmu a být ve městě pronajimali? Jakože bychom za ty peníze z našeho bytu použili k zaplacení nájmu toho domu.Je to jediná šance mít dum6, ne sice náš, ale živit na vesnici, po které toužíme a zároveň by nám být zůstal na např. Stará Kolena. Řešil by to někdo tak? Není to úplná pitomost? Děkuji všem za názor. 😊