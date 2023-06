Dobrý den,

Dcera oslavila tento měsíc (14.5.) 26 narozeniny. Státnice má v červnu a do zaměstnání nastupuje v červenci. Jakým způsobem

by za měsíc červen měla zaplatit sociální pojištění, tz. jakou částku, na jaký účet s jakým v.s. Nikde se tyto informace nedají dohledat.

Všude se píše pouze o zdravotním pojištění, které je povinné (to má vyřešené) ale o sociálním pojištění (které prý není povinné, ale chtěla by ho zaplatit) se nikde nedá dočíst. Poradí někdo? mnohokrát děkuji.