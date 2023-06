Dobrý den, chtěl bych investovat do ETF na důchod. Teorie 4% mi dává smysl. Nicméně se ve světě financí vůbec nepohybuji. Neznám nástrahy. Rád bych se o tom pobavil tady.

První myšlenka, která mě napadla byla, že bych chtěl své dvě děti podělit v závěti. Jeden by dostal nemovitý majetek a druhý by dostal fond. Je to možné?

Dále bojuji s bezpečností brookera.....kterého vybrat. Jsem spokojený s Trading212 a XTB. Na to moje měsíční nakupování ETF je to jedno. Kterého doprčujete a proč? Nedokážu si představit, že nějaký dnešní brooker, který bude aktivní i po 30 letech. Je to nějak ošetřeno?

Když bych chtěl za 30 let vybírat z nakoupených ETF 4%....upřímně, nechce se mi zrovna platit 15% daň. Jak to je?

Díky. A mějte se.