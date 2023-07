Dobrý den, známá dlouhodobě pronajímá byt, který nabyla i s nájemníkem. V pronájmu pokračuje, ale nedomyslela to a nezaplatila daň z pronájmu. Poradil jsem jí, aby se tedy k dani přiznala a doplatila ji, čemuž se nebrání, ale obává se, že by tím upozornila na skutečnost, že daň nezaplatila ani v minulosti, musela ji doplatit za x let zpětně a ještě dostala pokutu, případně způsobila nepříjemnosti původnímu majiteli. Lze příjem nějak rozumně přiznat? Díky