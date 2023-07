Tohle bych určitě řešil s daňovým poradcem. Je sice pravda, že u nahodilých příjmů do 30 000 Kč ročně (od dalšího roku 50 000 Kč) není nutné podávat daňové přiznání, nicméně, dle mého názoru, bude záležet i na druhu "obchodního vztahu".



Pokud jste podnikatel a v rámci své podnikatelské činnosti poskytnete službu do zahraničí, tak se stáváte tzv. identifikovanou osobou (tj. plátcem DPH) bez ohledu na výši částky. Z toho mi vychází, že by muselo jít o nějaký typ "zaměstnaneckého poměru" (nebo nějaké jednorázové "nepodnikatelské" smlouvy). Jak vystavíte normální fakturu, tak už na částce nezáleží.