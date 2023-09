Nabízím k zvažování téma zdanění v roce 2024, po přijetí konsolidačního baličku změní se několik podstatných věci. A rozvinutých podnikatelů nebo investorů to se dotkne hlavně při prodeje svých podílů a akcii. Hlavně je to že budete zdanit i když časový limit splníte.Zajímavý a podrobný článek s příklady doporučujiPan Novotný je jediným vlastníkem společnosti ABC s.r.o. od roku 2010. V roce 2024 se mu podařilo tuto společnost prodat za 60 milionů Kč, přičemž splnil časový test 5 let. Základní kapitál společnosti činí 5 milionů Kč. Příjem z prodeje činí tedy 55 milionů Kč, z čehož 40 milionů Kč je osvobozeno od daně (díky splnění časového testu) a 15 milionů Kč tvoří daňový základ. Pan Novotný v roce 2024 žádné jiné příjmy neměl.Pan Novotný bude muset zaplatit 15 % z 1,5 milionu Kč a 23 % z 13,5 milionu Kč. Celková částka daně činí 3,3 milionu Kč (225 tis. Kč + 3 105 tis. Kč – 30 tis. Kč). Pokud by stejný prodej provedl v roce 2023, neplatil by žádnou daň