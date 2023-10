Dobrý den, ahoj...

Potřebuji vybírat větší částky v eur (příchozí ze Švýcar) a narážím na problémy s cashgrab přístupem českých bank.

Jak to udělat?

FIO si bere za výběr v hotovosti 0.5 procent + 0.1 za ohlášení.. to je pro mě nesmyslný.. radši pojedu za ten jejich "poplateček" na dovolenou a ty peníze vyberu tam.

Slyšel jsem o lidech, co is dělaj slovenský eur účty?



Má otázka tedy jednoduše zní:

Je v ČR banka, co nemá procentážní poplatky za příchozí platby ze Švýcarska a zároveň nemá procentážní poplatek za výběr v hotovosti?

Pokud ne, Je taková banka třeba na Slovensku? Fio nemůžu, už mám v ČR.

Děkuji.