MetodologiePředstavená data v této analýze byla získána ze dvou hlavních zdrojů: Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Tyto data představují souhrn a průměr klíčových ukazatelů za období let 2017–2021. Ze 68 kvalifikovaných odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE), bez zápočtu finančních a státních institucí, bylo vybráno top 6 odvětví podle několika vlastností. Hlavními ukazateli, které byly použity pro výběr těchto odvětví, jsou EBITDA (poměr zisku na tržbách před odpisy, úroky a zdanění), Rentabilita Aktiv (ROA) a nákladovost vlastního kapitálu (WACC).Stabilní poptávka, vysoká ziskovost a přijatelná rentabilita. Složitý vstup na trh, ale spolehlivé firmy mají zajištěné dlouhodobé příjmy. Drahy výzkum a zařízení. Vhodné pro investory hledající stabilní odvětví s potenciálem dlouhodobého růstu.Hodně středních a malých firem, dodávání unikátních služeb, vysoká konkurence, globální trend. Atraktivní pro investory zaměřené na technologický růst a inovace.Především beton a stavební materiály. Mnoho středních a lokálních firem, stabilní poptávka. Vhodné pro investory s zájmem o stavební a výrobní odvětví.Jednoduchá a různorodá výroba se stabilním trhem a poptávkou. Atraktivní pro investory hledající stabilní odvětví s vysokou rentabilitou.Vysoká variabilita výrobků, závislost na technologickém vývoji. Možnost konkurovat jak mezi středními, tak i mezi velkými firmami. Ideální pro investory hledající odvětví s vysokou rentabilitou a flexibilitou.Hodně velkých hráčů a složitý proces vývoje, ale zajímavý B2B trh se stálou a zvyšující poptávkou. Pro investory s odbornými znalostmi v chemickém průmyslu a schopností navigovat složitý vývojový proces.Současné trendy v čr, analýza nejméně ziskových oborů a také rozpracované grafy a statistiky přečtete v mem odborném článku.Průvodce investováním v České Republice: Analýza odvětví a trendůPřechod k zelené ekonomice, přísné ekologické normy, otevřené trhy, levná pracovní síla v jiných zemích a nové technologie způsobují to, že některá odvětví v České republice stávají méně konkurenceschopnými nebo zastaralými.Digitalizace zvyšuje poptávku po odbornících v IT, podporuje inovace a konkurenceschopnost. České firmy mají díky tomu přístup k globálním trhům. Rychlý růst odvětví vede k nedostatku kvalifikovaných pracovníků, což způsobuje zvýšení mezd zkušených odborníků.V některých odvětvích, jako je zdravotnictví a vzdělávání, je pozorován deficit kvalifikovaných pracovníků.Zahraniční pracovníci, včetně uprchlíků, přicházejí do České republiky a stimulují ekonomický růst. Přinášejí nové dovednosti, ale zároveň zvyšují náklady na sociální služby a infrastrukturu.