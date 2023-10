Dobrý den,



ke svému podnikání se mi (stejně jako každému) hodí levnější vstupy. Navštívil jsem tedy Aliexpress, kde bych potřebné suroviny získal. Nějak jsem nepochopil, jak je to s DPH a dalšími poplatky při dovozu těchto produktů. Jsem neplátce DPH.



Dokázal by mi někdo říct, jak by to bylo v mém případě?



Díky za odpovědi.