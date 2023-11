To, že je karta krytá znamená, že je možné jí zaplatit požadovanou částku. Buď, že je na účtu dostatečný zůstatek (u debetní karty), nebo je dostatečný kreditní rámec (u kreditní karty).



Platba může neprojít ale i z jiných důvodů. Např. může být na kartě nastaven limit pro určité typy transakcí, tj. platba s fyzickým předložením karty u obchodníka může projít, kdežto platba přes Internet ve stejné výši nemusí. Nebo banka odmítne platbu z jiných důvodů (podezřelý obchodník, neobvyklá země, opakovaně zadaný chybný PIN,...), případně platba neprojde z důvodu nějaké poruchy, chyby, odstávky (u vaší banky, u karetní společnosti, u zprostředkovatele transakce na straně obchodníka nebo klienta,...).



U každé karty, kterou jsem nějak pravidelně používal, se mi stalo, že jsem s ní někde a někdy nezaplatil. Zejména do zahraničí to chce vozit více karet (různé karetní společnosti - VISA/MC, různé banky,...).