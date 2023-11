Dobrý den,



už jsem trochu zoufalý, tak doufám, že zde někdo poradí.



V dubnu jsem se odvážil poprvé vyplnit daňové přiznání a přehledy sám, ale zřejmě se nepovedlo. Myslím, že jsem zřejmě v přehledu zakliknul, že se chci účastnit na dobrovolném placení pojistného na důchodové pojištění.



Poznal jsem, že je něco špatně až v moment, kdy mi do datovky přišla zpráva, že jsem nezaplatil jakousi částku počítající se od září 2022 a už mi naskákalo 1500 Kč penále. Zároveň přišel i dopis. Jako student do 26 let jsem toto nikdy neplatil, vždy jen nějakou malou částku vyměřenou na základě příjmů. A student pořád jsem, jen to asi nevědí tam u nich?? Minulý rok jsem dokonce už ani IČO nikde nevyužíval, proto mě překvapila částka téměř 13 tisíc. Za tento rok mám vyměřeno platit dalších 35 tisíc.



Jelikož jsem nestíhal tuto věc včas řešit, odeslal jsem peníze za rok 2022, ale momentálně bych rád vyřešil, o co vlastně jde a rád bych se odhlásil z placení tohoto pojistného. A když už ne zpětně, tak aspoň s co nejrychlejší platností. Nemohu si to ani do budoucna dovolit.



Budu moc rád za každou radu. Co mám udělat? S kým to mám řešit? Kam mám zajít? Nebo se to dělá někde online? Co si připravit za papíry?



V případě nejasností se pokusím dovysvětlit nebo poslat nějaké dokumenty.



Mockrát děkuji,

FŠ