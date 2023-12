Mám učet ve FIO. Když na nějakém eshopu zvolím přímou platbu přes FIO, tak některé brány jen dají odkaz do FIO s parametry platby v URL, tam se objeví předvyplněná platba a já jen potvrdím. Jiné brány (třeba 3dsecure.gpwebpay.com) ale vyžadují povolit přístup k účtu a asi si chtějí tu platbu tam vytvořit sami. Nevíte někdo proč to tak dělají? Mně to přijde nepřijatelné, abych někomu cizímu dával přistup k mému účtu.