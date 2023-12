Revolut bych pro podnikatelské účely určitě nedoporučil, mnoho lidí (včetně šéfredaktora tohoto serveru) by mohlo vyprávět o jeho náhlých blokacích účtů a velmi obtížné až nemožné dovolatelnosti se práva.



Pokud je to možné, začal bych založením účtu v Norsku, vyhnete se zbytečným poplatkům za přeshraniční platby. Následně bych vstoupil v jednání s devizovými společnostmi, kam bych pravidelně z norského účtu převáděl platby ke směně. Já mám smlouvu s Akcenta, Easychange a Fortissimo, dobré reference mám ještě na Citfin, SAB, Roklen. Určitě bych doporučil uzavřít více smluv a následně vždy vyjednávat o směnném kurzu. Je možné, aby odběratel posílal platby přímo na účet devizové společnosti, ale klade to vyšší nároky na jeho pečlivost. Protože devizovky (kromě Citfin) používají sběrné účty, musí tak kromě čísla účtu správě uvést i variabilní symbol nebo jeho obdobu, aby devizovka správě přiřadila, že jde o Vaši platbu.



Samozřejmě jsou i zahraniční společnosti, jako třeba Wise nebo zmíněný Revolut. Ale já bych dal přednost takovým, které spadají pod české právo a v případě nějakého sporu lze řešit před českým soudem.



Vše by se ale zjednodušilo při platbě v EUR. Norsko podporuje SEPA platby, takže převod bude pro obě strany bez poplatku (a můžete tak platbu směrovat přímo do FIO). Následně můžete EUR dále používat (např. nákup zásob ze zahraničí) nebo směnit (klidně přes některou z těch deviovek). Můžete si s odběratelem dohodnout přímo cenu v EUR (a rovnou v EUR fakturovat), nebo se dohodnout na nějakém kurzu nebo jeho určení (nevím, jestli Norská centrální banka také vyhlašuje kurzy měn, jako ČNB).