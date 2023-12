Dobrý den,

Od února do srpna 2023 jsem byl veden jako OBZP a měl jsem podepsanou DPP, kdy jsem si vydělal každý měsíc do 10 000 Kč – byl to můj jediný příjem. Sám jsem si platil zdravotní pojištění a z výplaty mi byla strhávána 15% daň. Od září jsem byl veden jako student a pokračoval jsem se stejnou DPP.

U zaměstnavatele, kde pracuji na DPP, chci od ledna podepsat růžový papír. Vím o možnosti zpětného proplacení za předešlý rok. Mohu si ale požádat o zpětné proplacení i z doby, kdy jsem byl OBZP (únor-srpen), nebo pouze z doby kdy jsem byl studentem (září-prosinec)? Mám povinnost dělat daňově přiznání?



Děkuji,

L.