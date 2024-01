Dobrý den,



jsem OSVČ, Čech, mám příjmy z ČR, kde pracuji jako živnostník pro IT herní firmu (cca 1 125 000 Kč ročně).

Jsem herní vývojář, a prodávám i svoje vlastní hry na americké platformě Steam. Doteď jsem odtud měl vždy <400 tisíc ročně, ale příští rok čekám cca 1 200 000 kvůli vydání nové hry. Očekávám tedy celkový příjem cca 2 300 000 Kč.



Nemám s.r.o. ani nic takového, dříve jsem danil klasicky výdajovým paušálem 60% a dělal si daně sám.

Teď jsem už druhým rokem v paušálním zdanění, a vždy jsem měl pod 1 milion celkově i s USA, takže jsem nic moc nemusel řešit.



Přemýšlím, jestli mám na další rok zůstat v paušálním zdanění nebo přejít zpět na klasický výdajový paušál.

Navíc nade mnou visí meč hranice 2 miliony pro plátce DPH - ale o tom právě čtu, že to platí jen pro TUZEMSKÉ příjmy, a USA se do toho nezapočítává. Takže bych nebyl plátce DPH, pokud bych v IT firmě vydělal pod 2M.



Ale - v paušálním zdanění se asi počítají všechny příjmy? Doteď jsem měl i s USA příjmy pod milion, což je 1. pásmo, takže jsem ani nemusel uvažovat o přechodu do vyššího pásma a nebo jestli musím do této hranice započítávat i příjmy z USA? A pokud všechny moje příjmy spadají do třídy výdajů 60% (příjem z IT činnosti), tato pásma se počítají jinak a teoreticky bych tedy mohl zůstat ve 2. pásmu i kdybych měl příjem 1 999 999 Kč?



Jak to tedy je?

1) musím při výpočtu paušálního pásma brát v potaz svoje příjmy z USA?

2) když přejdu zpět na výdajový paušál, bude pořád platit 60% i když vydělám víc jak 2M (ČR+USA kombinovane)?

3) Vyplatí se mi v mojí situaci paušální zdanění nebo návrat ke klasickému výdajovému paušálu? (hranice pro paušální zdanění je stejně 2M, a pak bych musel řešit byrokracii, což nechci, a hlavně kvůli tomu jsem právě v paušálním zdanění, abych nemusel řešit papírování).