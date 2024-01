Dobrý den, rád bych posbíral info. S kamarádem děláme hru ani jeden nemáme ičo takže se nám nechce řešit zakládání iča a potom díky iču získat platební bránu. Dalo by se tohle vše obejít s tím že by byl nákup v herním obchodě vedený jako dar na provoz hry? Posílalo by se to buď na klasický bankovní účet, nebo potom bitcoin peněženku, nebo např skrill a paysafecard ? Jak je to v tomto případě s daněním když by to bylo vedené jako dar? dá se tohle nějak obejít? Jde nám o to že nevíme jaký bude výdělek. Nepočítáme s velkou sumou proto nám to nestojí za běhání kolem založení živnosti. Případně měl by někdo info jak se tohle dá obejít bez řešení daní? Děkuji