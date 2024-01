Dobrý den, chtěl bych se poradit ohledně podání daňového přiznání a osvobození od daně z pronájmu.

Jsem zaměstnanec a jiné příjmy kromě pronájmu jednoho bytu nemám. Byt je koupený v roce 2023 na hypotéku a měsíční náklady na úroky jsou kolem 10 tis. Čisté nájemné je 12 tis. Pokud připočtu fond oprav a paušál na dopravu, tak už jsem ve ztrátě. Byt se i částečně rekonstruoval, takže jsou tam i náklady na údržbu.



Na internetu jsem se dočetl, že od roku 2023 platí osvobození od daně z pronájmu do 20 tis.



K tomu mám 3 otázky.

1) Musím podávat daňové přiznání i když splňuji podmínku pro osvobození?

2) Pokud ho budu muset podat, tak mám tam uvést ztrátu, nebo napsat do políčka daně jenom nulu?

3) Případně je nutné se zaobírat i odpisy, nebo to můžu případně začít dělat i později?



Prosím vynechte komentáře o tom, že to není zrovna rentabilní investice, jsem si toho vědom a zvažuji prodej. Nicméně teď musím vyřešit daňové přiznání.

Děkuji za relevantní odpovědi.