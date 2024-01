Dobrý den,



rád bych měl dotaz ohledně zdanění příjmů ze zahraničí. Momentálně asi půl roku dostávám příjem z platformy Upwork, ale živnost jsem si ještě nezaložil. Počítal jsem s tím, že se bude počítat do nahodilých příjmů (do 50 000 Kč). Avšak tuto částku jsem o kousek přesáhl.



Kromě toho jsem měl i práci na DPP taky zhruba půl roku, příjmy nikdy nepřesáhly hranici 10 000 Kč. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob jsem si u zaměstnavatele podepisoval.



Prosím Vás o radu jak to bude probíhat se zdaněním příjmů, pokud si teď založím živnost. Zda-li mi úřady udělí pokutu za pozdní nahlášení, jaké budou doplatky u ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Či jaké alternativy bych mohl využít na řešení situace (např. zdanit příjem přes živnost někoho jiného, nebo přiznat daň jako fyzická osoba).



Děkuji Vám za odpověď.