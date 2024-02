Dobrý den,



prosím o radu, před lety jsem zdědil byt, který jsem následně prodal, minulý rok bytové družstvo skončilo v likvidaci a byl mi vyplacen podíl na likvidačním zůstatku, který spadá do daňové povinnosti, jedná se o to, když jsem byt sdědil jestli je potřaba podávat letos daňové přiznání na ten vyplacený podíl?

Nespadá to také § 4a?

Před lety jsem podal oznámení o osvobozených příjmech podle §38v

Děkuji za radu