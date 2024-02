Dobrý den,

mohu uplatnit slevu na dani z hypotéky na dům, který je v rekonstrukci? V domě nemám trvalé bydliště.

V domě není zapojena elektřina ani plyn.

Rekonstrukce probíhá pomalu, dělá se vše od nova, ale nemění se zdi/okna apod. Nerekonstruje se nic, co by vyžadovalo stavební povolení.

Podle zaměstnavatele, na takovou hypotéku nemohu uplatnit slevu na dani a mám si daně vyřídit sám.

Na internetu jsem našel, jen že to jde, když v domě někdo bydlí, ale už tam není nic o rekonstrukci.

Můžete prosím poradit?

Děkuji