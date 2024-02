Dobrý den,



rád bych se zeptal na to, zda-li se danění příjmů ze zahraničí týká i mého konkrétního případu. Bohužel se mi nepodařilo nikde dohledat.



Dostávám zaplaceno od společností, které sídlí v zahraničí (USA). Jedná se například o to, že vyplňuji různé ankety/průzkumy a za každou vyplněnou položku mi chodí malá "výplata" na PayPal.



Chtěl bych se tedy zeptat, jak je to v tomto případě s daněmi? Budu muset řešit daně i pro zemi, kde daná společnost sídlí? Nebo stačí danit jen v ČR? Můžu k tomuto využít živnostenské oprávnění a danit jako §7?



Žiji výhradně na území ČR.



Mockrát děkuji a přeji hezký den.