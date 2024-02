Dobrý den, mám dotaz ohledně daní a práce na dálku pro Anglickou agenturu. Jsem student (19let) a pracuju pro Britskou marketingovou agenturu, moje výplata je založená čistě na provizích z prodeje. Chtěl bych se zeptat, co všechno potřebuji, abych si mohl nechat posílat peníze na účet, (respektive na Wise a z něj pak na osobní bankovní účet) aby z toho nebyly problémy na finančním úřadě nebo mi banka nepozastavila peníze. Majitel mi řekl, že potřebuji pouze vytvořit fakturu obsahující informace o náplni práce. Dle mě by tam ale mělo být více, např. sídlo atd. Problém je v tom, že agentura je nová a není ještě zaregistrována jako ltd, nemá snad ani sídlo atd. Chtěl bych se tedy zeptat co vše je nutné mít zpracované ve faktuře, aby byla platná a nebyly z toho problémy?

Děkuji za odpověď.

Mikuláš Souček