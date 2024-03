Dobrý den,



chtěla bych se zeptat, jestli nevíte, jak bude fungovat v roce 2024 sleva na manželku, konkrétně podmínka péče o dítě do věku 3 let. Ve chvíli, kdy bude mít dítě 3 roky například v červnu 2024, znamená to, že nevzniká nárok na slevu na manželku za daný rok vůbec?