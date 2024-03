Dobrý den,

do konce února jsem pracoval pro firmu A, kde jsem měl podepsané Prohlášení poplatníka a Roční zúčtování daní (tudíž jsem nikdy nemusel daně přímo řešit sám).

Od začátku března pracuji pro firmu B, kde nic takového podepsaného nemám, nicméně, kvůli osobním důvodům se budu vracet do firmy A.



Nejsem si bohužel momentálně jistý, co moje přechody vlastně vyžadují v rámci administrativy a povinností vůči finančnímu úřadu, proto bych rád požádal o možné rady.



Předem děkuji,

A.