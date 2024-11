Dobry den,

Prestahoval som sa do USA a rad by som zistil ake su moznosti platieb soc.a zdrav.poistenia v CR kde som zil a podnikal poslednych 24 rokov. Kedze by som si rad nechal zdrav.poistenie v CR. Moja otazka znie, je mozne platit si zdrav.poistenie ale odhlasit sa zo soc.poistenia? Musim sa odhlasit z oboch alebo si musim nechat obe ak si chcem nechat zdrav.pojstenie? Dakujem