Dobrý den, chci se zeptat, u manžela muzeme uplatnit daňový bonus na dite, které si adoptujeme. Zjistila jsem, že bonus mužem využít i v době před osvojenim, čekáme ještě teď na poslední soud, kdy už potom budem mít naše jméno. Nevím ale přesně od jakého měsíce můžu bonus uplatnit. Syn se narodil v únoru, potom bylo usnesení o sverini do péče, ale tam jsem uvedena jen já. Musí ubehnout určitá doba a pak je rozsudek o svěření do péče před osvojenim tam už jsme oba. A to zase trvá půl roku a pak už je rozsudek o osvojení na který čekáme. Jde mi o to může manžel uplatňovat už od února nebo až v měsíci toho rozsudku? Děkuji za odpověď. Kašpárková