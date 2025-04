Dobrý den, znovu bych Vás poprosila o radu.

mám klientku, které vedu daň. evidenci. Asi před 5 lety zakoupila byt do osobního vlastnictví, ve kterém nemá trvalý pobyt. Tento byt pronajímá. Každoročně ho v DP odepisuje a současně příjem z nájmu uvádí v DP. Teď si koupila druhý byt, opět do os. vlastnictví, nemá v něm trvalý pobyt a opět ho pronajímá. Teď jsem s ní hovořila, a sdělila mi, že její známá je v té samé situaci a že nájem z bytů nemusí uvádět v DP, když příjem z nájmu 20 let nepřekročí pořizovací cenu bytu. Samozřejmě pak ani byt neodepisuje. Prosím mohl by mi někdo pomoci. Zdá se mi divné, že

by to bylo možné, protože každý příjem z pronájmu se daní. Tak nevím. Moc děkuji za pomoc. I.