Dobrý den, jsem přihlášen k paušální dani a měl bych dotaz ohledně úroků na spořících účtech, které mám vedeny jako nepodnikatelské.



Podle § 7a odst. 1 písm. a) ZDP jsou podmínky pro paušální daň následující:



1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1000000 Kč, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4,

2. příjmy od daně osvobozené,

3. příjmy, které nejsou předmětem daně,

4. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a

5. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15000 Kč,



Podle § 8 odst. 1 písm c) ZDP se za příjem z kapitálového majetku považují: úroky z peněžních prostředků na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,



Chápu dobře, že pokud mi plyne úrok ze spořícího účtu vedeného jako nepodnikatelského, tak tento úrok se nepočítá do limitu 15.000 Kč jako příjem z kapitálového majetku, protože jde o příjem, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně? (viz § 36 odst. 2 písm j) ZDP - Zvláštní sazba daně z příjmů (...) činí 15 % (...) z úroků z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny k podnikání)



Předem díky za reakce.