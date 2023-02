Dobrý den,Má přítelkyně nastoupila do nové práce, dotaz je prostý, smluvená pracovní doba končí ve 20.00 se zavřením objektu, každopádně vedení trvá ještě půl hodinu ( většinou do 20:30 ) než uzavřou den .. (dělá v nejmenovaném fashion obchodě) do té doby je východ zavřen mřízovou roletou. Kolegyně jí říkají že to je normální a ani jim to nepřijde divné ale já moc dobře vím že není normální mít pracovní dobu do 20.00 a čekat do 20.30 .. ( samozřejmě že to není placený přesčas), sedí tam jak vězni za mřížemi než mohou odejíta ještě jim to neproplácí .. dá se proti tomu nějak ohradit ? smluvně tam nic takového nenípsanou dobu konce směny mají 20.00 . ( nemají čipovačky na příchody/odchody/pauzy) moji šéfové v práci mi řekli ať to řekne regionálnímu vedení ale nevím jestli to tak nemají všude, a to by byl špatný vtip pro všechny jejich zaměstnance.Děkuji za odpovědi